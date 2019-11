Merchtems Volkstheater brengt ‘Kerstsprookje’ op de planken WDS

26 november 2019

11u40 0 Merchtem Het Merchtems Volkstheater (MVT) brengt een heus Kerstsprookje op de planken om in de gepaste sfeer van eindejaar te komen.

Het sprookje werd geschreven door Lisette Bécu-Van Ginderachter. Hoop, vriendschap, vreugde en verdriet vormen de rode draad en ook de kinderen worden bij toneelgebeuren betrokken. “Een kerstverhaal moet natuurlijk ook gespeeld worden in een juiste locatie”, meldt voorzitter Benny De Ridder.

“Daarom trekken we voor één van de voorstellingen naar de kerk In Brussegem. We gaan onze toeschouwers ook verwennen met een kleine attentie bij de ingang. Als deze voorstelling een succes wordt, gaan we dit de volgende jaren zeker nog doen.”

Het MVT gaat ook voor deze nieuwe voorstelling in zee met regisseur Willy Segers.

De voorstellingen hebben plaats op vrijdag 20 en zaterdag 21 december om 19 uur in het MVT-lokaal in de Koeweidestraat. Op zondag 22 december wordt de voorstelling gespeeld in de kerk van Brussegem om 15 uur. Toegangstickets kosten 6 euro en zijn verkrijgbaar bij de leden of in café De Reedijk in Merchtem. Reserveren kan ook bij Lisette op 052/37.41.04. of via guido.becu@telenet.be.