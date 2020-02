Merchtem start ‘inwonerspanel’ op: “We willen wat er leeft bij de mensen” Wim De Smet

11 februari 2020

12u15 0 Merchtem De gemeente Merchtem gaat een ‘inwonerspanel’ oprichten. Het panel bestaat uit een groep willekeurig gekozen inwoners die als klankbord of inspiratiebron moeten dienen voor het beleid.

“Het contact met onze inwoners is heel belangrijk”, melden communicatieschepen Toon Luypaert (CD&V) en burgemeester Maarten Mast. “We willen weten wat er leeft in de gemeente zodat we de juiste keuzes kunnen maken. Om de vinger aan de pols te houden, starten we deze maand met een inwonerspanel. Dat is een groep van willekeurig uitgekozen inwoners die een aantal keer per jaar hun mening en advies kan geven over thema’s als dienstverlening, mobiliteit, sport of cultuur.”

Er worden 1.512 inwoners geselecteerd die binnenkort een uitnodiging in de bus krijgen. “Ze kunnen zowel online als telefonisch kunnen deelnemen”, luidt het. “Het panel zal eigenlijk een burgeradviesraad zijn voor de gemeente.”