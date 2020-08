Merchtem rondt kaap van 17.000 inwoners Wim De Smet

26 augustus 2020

15u45 1 Merchtem De gemeente Merchtem heeft de kaap van 17.000 inwoners gehaald. Vandaag wonen er exact 17.032 mensen in Merchtem.

Het inwonersaantal van Merchtem is, net als in de omliggende gemeenten, al enkele jaren in stijgende lijn. In 1970 telde Merchtem, inclusief de deelgemeenten, 11.764 inwoners. In 2000 was dat aantal al opgeklommen tot 14.250 inwoners. En op 1 januari 2016 werd al de kaap van 16.000 Merchtemnaars overschreden.

Meer dan de helft van het totale inwonersaantal woont in Merchtem zelf: 9.942 mensen. Op de tweede plaats staat Peizegem met 2.706 inwoners, gevolgd door deelgemeente Brussegem met 2.622 inwoners. Hamme blijft de kleinste deelgemeente van Merchtem en telt 821 inwoners.

Het toenemende inwonersaantal heeft voorlopig geen invloed op de samenstelling van de gemeenteraad. Merchtem telt momenteel 25 gemeenteraadsleden. Pas als het aantal inwoners de 20.000 overstijgt worden er 27 gemeenteraadsleden verkozen.