Merchtem opent eerste ‘sportkooi’ op Dooren Wim De Smet

09 juli 2020

15u45 0 Merchtem Op de sportsite Dooren in Merchtem werd donderdagmiddag de eerste ‘sportkooi’ plechtig geopend. Het gaat om een sportterrein van 15 bij 30 meter dat volledig omheind werd.

Volgens burgemeester Maarten Mast is de bouw een nieuwe sportkooi slechts het begin van de verdere uitbouw van de sportsite. Zo wordt er momenteel ook LED-verlichting geplaatst rondom de terrein. Het achterste deel van het terrein wordt dan weer omgevormd zodat er extra ruimte komt voor voetbal en baseball. Mast wil dat er in de toekomst nog meer sportkooien worden gebouwd in de andere deelgemeenten.

Schepen van sport Toon Luypaert beklemtoont dat er een grote nood is aan plaats voor vrijetijdssport. “De sportkooi mikt dan ook op jonge mensen en sportievelingen die niet meteen bij een club zijn aangesloten”, luidt het. “Er komt nog wat verharding om het terrein te kunnen betreden, een fietsenstalling en een berm die geluidshinder moet helpen vermijden.”

Het budget voor de sportkooi bedraagt 110.000 euro.