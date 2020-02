Merchtem neemt professionele borstelwagen in gebruik om pleinen en straten net te houden WDS

18 februari 2020

13u30 8 Merchtem De gemeente Merchtem heeft een professionele borstelwagen aangekocht om straten en pleinen netjes te houden. Kostprijs: 150.000 euro.

Merchtem beschikt tot vorige week slechts over een kleinere veegmachine. “Maar we hadden echt wel nood aan een deftige borstelwagen”, zegt schepen van Openbare Werken Steven Elpers (Open Vld). “Het is onze bedoeling om deze machine elke dag in te zetten. We gaan ook een veegplan opstellen. De eerste maanden wordt het nog een beetje proberen hoe we de wagen zo efficiënt mogelijk zullen inzetten. Op woensdag, marktdag, zal de borstelwagen alvast op en rond de markt aanwezig zijn.”

De gemeente werkt voor de aankoop via een openbare aanbesteding. Er werd uiteindelijk gekozen voor een borstelmachine van het merk en type Mathieu MC210. De machine werd gekocht bij het gespecialiseerde bedrijf De Kegel in Erpe-Mere. “Vier van onze mensen kunnen intussen met de machine rijden”, luidt het. “En we hebben ook een mecanicien die in geval van panne het toestel kan herstellen.”