Merchtem maakt centrum verkeersvrij in weekend: auto’s moeten wijken voor ruimere terrasjes



Wim De Smet

11 juni 2020

16u40 9 Merchtem Het dorpscentrum van Merchtem wordt vanaf 12 juni tijdens weekendavonden afgesloten voor autoverkeer. De maatregel moet extra ruimte creëren voor de terrasjes van horecazaken. “We hopen dat de cafébazen zo hun omzet kunnen verhogen”, meldt burgemeester Maarten Mast.

De verkeersvrije maatregelen gaan in vanaf vrijdag 12 juni en blijven van kracht tot en met 30 augustus. Op vrijdagen en zaterdagen gaat het centrum dicht van 18 tot 23 uur en op zondagen van 14 tot 23 uur. Tijdens die uren geldt er ook een parkeerverbod. Het centrum wordt afgesloten ter hoogte van de Varkensmarkt 1 (Café Alice), de Kerkstraat 7 (Slagerij Vertonghen), de Bogaerdstraat 7 (Kafana) en de Nieuwstraat 17 (Piccolini). Het doorgaand verkeer moet vanaf dan dezelfde omleiding volgen die ook tijdens de wekelijkse woensdagmarkt van kracht is.

In de Krekelendries en de Markt is nog plaatselijk verkeer mogelijk. Het Marktstraatje blijft bereikbaar via de Krekelendries. Op de Markt geldt ook een parkeerverbod langs de zijde van de even huisnummers. Er wordt ook een parkeerverbod ingesteld ter hoogte van café Dibango, frituur Het Pleintje en op de verharde strook naast Blokker. “Deze regeling wordt niet toegepast tijdens de kermis in augustus”, laat burgemeester Mast weten. “We gaan deze tijdelijke situatie op regelmatige basis evalueren. Als het nodig is, komen er extra aanpassingen.”

“We laten de maatregelen ook pas ingaan vanaf 18 uur zodat de andere handelaars er geen last van hebben”, vervolg Mast. “En na de zomervakantie wordt alles weer zoals vroeger. Dit is volgens ons een goed plan dat de horecazaken ten goede komt. We hebben alles ook doorgesproken met het Vlaams Gewest en De Lijn.”