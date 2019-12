Merchtem doet niet mee aan invoering uniforme vuilniszak: “Prijsstijging is te hoog” WDS

16u50 0 Merchtem Afvalintercommunale Intradura wil een uniforme restafvalzak lanceren maar het gemeentebestuur van Merchtem wil niet meestappen in dat plan.

De gemeenten moeten hun hoeveelheid huishoudelijk restafval tegen 2022 fors verminderen en daarom wilde Intradura een uniforme zak voor GFT- en restafval invoeren. Alle inwoners van de Intradura-gemeenten zouden dan dezelfde zakken aan dezelfde prijs kunnen kopen. Intradura stelde ook al een verkoopprijs voor. Zo zou een restafvalzak van 60 liter aan 2 euro verkocht worden. Een GFT-zak van 60 liter kost 1 euro. Voor de inwoners van Merchtem betekent dat een prijsstijging van een halve euro per restafvalzak en een stijging van 65 cent per GFT-zak.

“Het invoeren van een verhoogde prijs voor een uniforme restafvalzak kan door ons nog net worden ondersteund maar het verhogen van de prijs voor een GFT-zak niet”, meldt het college van burgemeester en schepenen in een bericht. “In onze gemeente zou de prijsstijging van de GFT-zak bijna een verdriedubbeling betekenen, waardoor het gebruik van deze zakken niet wordt gestimuleerd. Daarom stappen we voorlopig niet mee in het systeem van de uniforme zakken. Wij blijven streven naar een correcte dienstverlening aan aanvaardbare prijzen.”