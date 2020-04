Merchtem blaast kermis en jaarmarkt nog niet af: “We wachten op advies van veiligheidsraad, desnoods organiseren

we light-versies" Wim De Smet

17 april 2020

14u00 2 Merchtem Het gemeentebestuur van Merchtem annuleerde zowat alle openbare evenementen, maar de jaarlijkse kermis en jaarmarkt, die normaal midden augustus plaatsvindt, blijft voorlopig overeind. “We hopen zo hard dat we dit evenement niet moeten schrappen”, zegt burgemeester Maarten Mast.

De coronacrisis dreigt een triestige zomer te veroorzaken. In Merchtem, waar de jaarmarkt alleen al meer dan 10.000 bezoekers lokt, zijn ze bang dat ook hét topevenement van het jaar straks sneuvelt door de veiligheidsmaatregelen. “De ministers beslisten intussen om de grote evenementen zoals de rockfestivals te schrappen”, zegt Maarten Mast. “Maar hoe het verder moet met de kleine en middelgrote evenementen, is nog niet duidelijk. Er werd ons gemeld dat we binnen twee weken meer duidelijkheid zouden krijgen. De kermis, die tien dagen duurt, begint op 15 augustus. We hopen echt dat dit kan doorgaan.”

Onduidelijkheid

Volgens Maarten Mast is de onduidelijkheid bij veel gemeentebesturen en organisatoren bijzonder groot. “De ministers communiceren zelf ook niet duidelijk”, zegt hij. “We horen dat events mogelijk kunnen doorgaan als de bezoekers anderhalve meter afstand bewaren. Maar hoe kan je dat garanderen? En als die afstand bewaard moet worden, zullen er dan tijdens de zomermaanden ook geen restaurants meer openen?”

Merchtem besliste eerder al om de kermissen in Brussegem en Peizegem af te blazen. Ook het seniorenfeest, waar een optreden van Gunther Neefs stond gepland, werd geannuleerd. “Dat seniorenfeest was het eerste evenement dat we verboden, net omdat senioren een risicogroep vormen”, zegt Maarten Mast. “Uit veiligheidsoverwegingen hebben we ook andere kermissen en bijeenkomsten geannuleerd. Maar de jaarmarkt en onze kermis, die zouden we zo graag behouden, al was het maar in een light-versie. We wachten nu gewoon op de richtlijnen van hogere overheid.”