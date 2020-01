Man heeft wagen meteen nodig: vervolgd voor diefstal wielklem WHW

14 januari 2020

15u48 0 Merchtem Een man uit Merchtem riskeert een werkstraf voor een toch wel opmerkelijke diefstal. De man verwijderde een wielklem van zijn wagen en vertrok.

Op 12 november 2017 zag de man tot zijn ontsteltenis dat er een wielklem op zijn wagen was gezet. Reden: de man zou geen verzekering hebben gehad. Hij had de auto echter meteen nodig en besloot daarom een drastische maatregel te nemen. Hij verwijderde de wielklem van het voertuig, stak die in zijn koffer en reed weg. Uiteindelijk gaf hij de wielklem terug bij zijn verhoor. “Hij had nooit de intentie om die wielklem te ontvreemden. Diefstal is het dus al zeker niet”, aldus zijn advocaat Boris Reynaerts. Uitspraak op 10 februari.