Man die geld met hamer inde moet op cursus WHW

13 januari 2020

13u54 0 Merchtem Een man uit Merchtem is veroordeeld tot een autonome probatiestraf gedurende 18 maanden voor bedreigingen en het aanbrengen van vernielingen.

De man lag al even in de clinch met een kennis die hem nog geld moest. Omdat die laatste niet wilde betalen trok hij met een hamer naar diens huis. Toen de man binnenkwam kwam de beklaagde tevoorschijn en vernielde de voordeur en bedreigde hem. Omdat het zoontje van de schuldenaar erbij was escaleerde het niet. De man bekende vorige maand ter zitting alles. “Een echte stommiteit. Ik zat in een zware periode en liet me gaan. Nu zou dat nooit meer gebeuren”, klonk het. De rechter geloofde dat hij zijn leven gebeterd had en gaf daarom enkel een autonome probatiestraf. Binnen deze termijn moet hij een cursus impulscontrole volgen.