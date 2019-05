Exclusief voor abonnees Maggie De Block (Open Vld): “Premier worden staat zeker niet op mijn bucketlist” Lijsttrekker Kamer Vlaams-Brabant hoopt dat de verkiezingen over meer gaan dan migratie alleen Wim De Smet & Noël Slangen

23 mei 2019

06u00 34 Merchtem De peilingen voorspellen geen straf resultaat voor Open Vld. Maar in Vlaams-Brabant speelt de liberale partij traditioneel een thuismatch. Stemmenkanon Maggie De Block (57) is de kapitein op de Kamerlijst en moet er voor zorgen dat Open Vld geen nat pak overhoudt aan de verkiezingen. “Ik ben nooit bang voor een stevige uitdaging.”

Maggie De Block is als minister verantwoordelijk voor Sociale Zaken en Volksgezondheid. Na het vertrek van de N-VA uit de regering kreeg ze er ook nog Asiel en Migratie bij. De Block houdt van hard en veel werken, maar of die inzet straks beloond wordt met een knap verkiezingsresultaat, blijft twijfelachtig. Want ook al is Open Vld, zeker in Halle-Vilvoorde, lang de politieke marktleider geweest, de wereld is de voorbije vijf jaar ook hier veranderd. “Bij de vorige Kamerverkiezingen was ons resultaat goed voor een olympische gouden medaille. Open Vld behaalde 25 procent van de stemmen. Voor een partij van ons kaliber was dat enorm. We hebben boven ons gewicht gebokst want we behaalden hier 10 procent meer dan het nationale gemiddelde. Zo’n resultaat vasthouden zou al een fameuze krachttoer zijn.”

U voert als minister de lijst aan, maar mogen we zeggen dat de andere kandidaten flink wat minder bekendheid genieten?

“Het is aflossing van de wacht, dat klopt. Maar ik geloof in onze mensen. Tim Vandenput staat op plaats 2 en behaalde bij de gemeenteraadsverkiezingen een absolute meerderheid. Hij behaalde ook een goed rapport als parlementslid. Danielle Vanwesenbeeck heeft ervaring in het Vlaams parlement en komt uit de ondernemerswereld. En dan is er Goedele Liekens die 20 jaar voor internationale humanitaire organisaties werkte. Trouwens, iedereen moet ergens beginnen. Toen ik een eerste keer kandidaat was schreef men: ‘Wat gaat het meisje uit Merchtem doen?’ Wel, ik vond dat echt een uitdaging om te bewijzen wat het meisje uit Merchtem zoal kon realiseren.”

Voelt u zich beter in de Wetstraat dan in de Dorpsstraat? Bij de gemeenteraadsverkiezingen verloor uw partij de absolute meerderheid in Merchtem.

“Ik haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen wel 36 procent van de stemmen. Dat wordt wel eens vergeten. Ik zie collega’s met 20 procent vaak de overwinning claimen. Maar goed, ik ben in Merchtem lijsttrekker geworden omdat de partij me dat vroeg. Vier grote tenoren waren weggevallen en het was tijd voor verjonging en vernieuwing. We hebben nu voor het eerst sinds lang geen arts meer als burgemeester maar een apotheker van 40 jaar. Er waait een nieuwe wind.”

In de uittredende regering was u verantwoordelijk voor Sociale Zaken en Volksgezondheid. Keek u er tegenop om Asiel en Migratie over te nemen van Theo Francken?

