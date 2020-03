Luc Asselman, echtgenoot van minister Maggie De Block: “Het huis is vaker leeg dan voordien” Wim De Smet

18 maart 2020

16u00 8 Merchtem De coronacrisis is ook voelbaar in het gezin van minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Echtgenoot Luc Asselman (64) staat er vaker alleen voor. “Mijn vrouw is elke dag heel vroeg weg, en ze komt heel laat thuis. Maar we gaan nooit slapen zonder nog even te praten.”

Sinds de uitbraak van het coronavirus in ons land klopt de minister van Volksgezondheid overuren. Echtgenoot Luc Asselman, al 38 jaar getrouwd met De Block, staat erbij en kijkt ernaar. De scholencampus in Antwerpen, waar hij docent ruimtelijke ordening en vastgoed is, sloot tijdelijk de deuren. Asselman werkt thuis in Merchtem, veilig vanachter de laptop.

“Alle vergaderingen voor mij zijn afgelast, dus blijf ik thuis”, vertelt Luc Asselman. “Voor Maggie gelden er andere regels natuurlijk. Ik zie haar meer op televisie dan in het echt. Dat betekent ook dat het hier thuis heel rustig is (lacht).”

Drukke leven

Toch is het drukke leven van Maggie ook voor Luc niet altijd even eenvoudig. “Woensdagochtend om 8 uur stond hier al een cameraploeg van Eric Goens in onze living. Soms moet Maggie al om 7 uur in een radiostudio zijn. En ze blijft werken, vaak tot een gat in de nacht. Ook zaterdag en zondag houdt dat regime aan. Vorige zondag moest ze al vroeg op VTM zijn, even later op de VRT. Ook de vergaderingen volgen elkaar in sneltempo op. En als ze thuis komt, moeten er nog mails beantwoord worden. Of vragen medewerkers en administraties naar nieuwe instructies. En tussendoor moet ze ook nota’s voorbereiden en bestuderen.”

“Overdag zie ik haar eigenlijk nooit meer”, vertelt Luc. “Interviews zijn er trouwens niet alleen voor VTM en VRT. Ook de RTBF, Joe FM, MNM en regionale radio’s bellen haar voor een reactie of een interview. Eigenlijk houdt het voor haar nooit op.”

Leeg huis

Luc springt intussen bij in het huishouden. “Ik probeer iedere ochtend voor het ontbijt te zorgen. Eens het ontbijt voorbij, is ze weg. Zij eet ’s middags op haar kabinet. En ik eet ’s avonds een boterham. Het huishouden echt volledig overnemen, is niet mijn ambitie (lacht). Gelukkig kunnen we rekenen op hulp van de poetsvrouw. Maar het huis is echt wel veel leger dan voordien.”

“Maggie komt elke dag laat thuis”, vervolgt Luc. “Maar ik blijf altijd nog wakker. Dan zetten we ons nog een kwartiertje in de zetel. Zij kan dan een beetje stoom aflaten. Het mag zelfs na middernacht zijn, we gaan nooit slapen zonder eerst een praatje te maken.”