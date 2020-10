Linthoutbikers vieren 25-jarig bestaan met fietstocht Amber Gys

De wielerclub Linthoutbikers uit Merchtem vierden afgelopen weekend hun 25-jarig bestaan. Door het coronavirus viel een groot feest in het water, maar het werd alsnog gevierd met een stevige fietstocht. Voorzitter Rudy Devinck is fier op zijn ploeg, die elke keer samenkomt in het Miereghemhof langs de Mieregemstraat. “Elke jaar komen wij van oktober tot en met februari bij elkaar om te koersen”, vertelt hij. “Praktisch alle fietsers zijn hier van de streek en onze band is door de jaren steeds meer gegroeid. Ondertussen telt onze ploeg een goede 25 wielrenners.” De wielervrienden vertrokken zondagochtend 8 uur voor een stevig, maar vooral plezant parcours.