Lijsterbespark krijgt nieuwe toegang via Sint-Janstraat Wim De Smet

27 december 2019

17u00 0 Merchtem De gemeente Merchtem krijgt 168.409 euro subsidies om het Lijsterbespark in de Gasthuisstraat uit te breiden. Het geld wordt gebruikt om een huis in de aanpalende Sint-Janstraat te slopen en hier een groene toegangspoort te realiseren.

Het gemeentebestuur kocht zopas een woning in de Sint-Janstraat. “De woning grenst aan het Lijsterbespark en met de subsidie kunnen we het gebouw slopen”, meldt schepen voor het OCMW Julie Asselman (Open VLD). “Ook het fietsbaantje in asfalt, dat naast de woning ligt, wordt opgebroken. Op de vrijgekomen ruimte leggen we nadien een nieuwe toegang tot het park aan. Er wordt ook een nieuw voet- en fietsbaantje gemaakt en op verschillende plaatsen voorzien we rustpunten en andere recreatieve elementen. Zo wordt de zichtbaarheid van het park ook verhoogd.”

De subsidies van de Vlaamse overheid komen uit het klimaatfonds en dienen om vergroeningsprojecten te realiseren. Het fonds bevat 5 miljoen euro en van de 87 ingediende projecten werden er 34 weerhouden, waaronder dat van Merchtem. In september ontving de gemeente ook al eens 250.000 euro voor een vergroeningsproject in de technische school.