Leerlingen Sint-Donatus verkopen ambachtelijke koekjes (en schenken 4.250 euro aan goed doel) WDS

24 mei 2019

16u40 8 Merchtem Zes leerlingen van het Sint-Donatusinstituut in Merchtem overhandigden een cheque van 4.250 euro aan Kom Op Tegen Kanker. De jongeren zamelden het geld in met de minionderneming Koekendoos.

Koekendoos werd opgericht door Laurens Vanspeybrouck, Brecht De Rycke, Jim Van Ransbeeck, Lara El Atrach, Emmeric Meskens en Arne Buys, allemaal leerlingen van het zesde jaar Handel. De minionderneming lanceerde een assortiment zandkoekjes en wafeltjes die op ambachtelijke wijze werden gemaakt. “Tijdens de feestdagen voegden we geschenkdozen toe aan ons assortiment”, meldt gedelegeerd bestuurder Arne Buys. “En met Valentijn stelden we zelfontworpen Valentijndozen ter beschikking. Tijdens de paasperiode ontwierpen we dan weer paasmandjes die we verkochten 8 en 10 euro.”

Het eindresultaat is uiteindelijk 4.250 euro aan opbrengsten. “We schenken dat bedrag aan Kom Op Tegen Kanker omdat ieder van ons al te maken heeft gehad met de ziekte, zowel bij familie, vrienden en mensen uit onze naaste omgeving.”