Leegstaand café Den Bierboom heropent vanaf 21 maart als Fietsbieb Wim De Smet

09 maart 2020

11u00 6 Merchtem Vanaf zaterdag heropent het leegstaande café Den Bierboom de deuren als Fietsbieb van Merchtem.

Elke Merchtemnaar kan in de Fietsbieb terecht om een goede tweedehandsfiets te ontlenen voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Het lidgeld bedraagt slechts 20 euro per jaar en de waarborg is 20 euro per fiets. Tijdens het volledige jaar kan de fiets gebruikt en ingewisseld worden voor een groter exemplaar of een ander model. Na een jaar wordt de fiets teruggebracht, verlengd of kan een andere fiets gekozen worden.

De Bieb opent elke derde zaterdag van de maand van 10 tot 12 uur, behalve in augustus, dan verschuift de opening omwille van de kermis naar 8 augustus.

De Fietsbieb wordt gerund door een team van vijftien vrijwilligers.

Het project is een initiatief van Beweging.net en krijgt de steun van de gemeente Merchtem en de provincie Vlaams Brabant. “Wij willen het fietsen promoten door delen en hergebruik te stimuleren”, zeggen Aloïs De Smedt en Rita Robberechts van beweging.net Merchtem. “Jonge gezinnen met kinderen krijgen hierdoor de kans om dagelijks een kinderfiets te gebruiken tegen een lage prijs. We starten met een aanbod van dertig tweedehandsfietsen in verschillende maten, die door medewerkers in de sociale economie in orde gebracht werden.”