Leegstaand café Bierboom wordt in de toekomst gebruikt als ‘fietsbieb’ Wim De Smet

08 oktober 2019

Merchtem Het leegstaande café Bierboom in de Gasthuisstraat heropent begin volgend jaar de deuren als 'fietsbieb'. Dat is een plaats waar kinderen een fiets kunnen lenen.

De fietsbieb is een initiatief van beweging.net, de provincie Vlaams-Brabant en het gemeentebestuur. Kinderen van 2 tot 12 jaar kunnen er terecht om een fiets of loopfiets te lenen. Is de fiets te klein geworden, dan kan men hem inwisselen voor een groter exemplaar. Het lidgeld bedraagt 20 euro per jaar. Leden moeten ook nog een waarborg van 20 euro per fiets betalen. “Beweging.net heeft ons gevraagd of we geen locatie hadden om een fietsbieb te openen”, meldt burgemeester Maarten Mast. “Wij hebben daar positief op gereageerd. De oude gebouwen van café De Bierboom stonden leeg en worden voorlopig niet gebruikt. Het initiatief krijgt van ons ook een startbedrag van 1.000 euro zodat de organisatoren meteen enkele degelijke fietsen kunnen aankopen.”

Beweging.net wil met de fietsbieb vooral het fietsen bij kinderen promoten. “We willen de herbruikbaarheid van een fiets maximaliseren”, zegt Eddy Van den Eede van beweging.net. “Maar er zijn ook belangrijke sociale voordelen. Zo stellen we de kinderfietsen op een budgetvriendelijke manier ter beschikking”

Merchtem telt meteen de eerste fietsbieb van onze provincie. De gemeente krijgt ook de steun van de provincie Vlaams-Brabant die meteen bereid was om ook op zes andere plaatsen in Vlaams-Brabant een fietsbieb op te starten. Het nieuwe initiatief is nu op zoek naar vrijwilligers om mee te werken.