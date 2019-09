KSA Merchtem organiseert vijftigste Vlinderbal: “En we gaan er een lap op geven” WDS

27 september 2019

12u05 4 Merchtem Het Vlinderbal van KSA Merchtem bestaat 50 jaar. Vanavond al is er het After Work Vlindercafé en morgen staat een Rupskes-TD en Vlinderfuif op het programma. Het Vlinderbal groeide intussen uit tot een begrip in Merchtem.

Het Vlinderbal van KSA Merchtem is een van de oudste evenementen van onze regio. “Een halve eeuw geleden startte de toenmalige KSJ met een heus bal, compleet met live- orkest”, vertellen hoofdleiders Anouk De Block en Arnout Meysman. “Dat live-orkest is er nu niet meer maar ons Vlinderbal wordt nog altijd goed gesmaakt. Het is elk jaar een mooie gelegenheid om herinneringen op te halen aan de plezante activiteiten en de straffe verhalen van op kamp. Je kan er ook mensen terugzien die je al jaren niet meer ontmoet hebt.”

Omdat het evenement 50 jaar bestaat, maakt KSA er een heus feestweekend van. Dat begint vanavond al met het After Work Vlindercafé met gin- en apérobar. Zaterdag is de Rupskes-TD voor de kinderen en vanaf 22 uur gaat de Vlinderfuif van start met Stereogaze, ‘tZwitwelsnor en Neurotique achter de draaitafels. “We gaan er een dikke boenk op geven”, luidt het. “En we sparen ook al een beetje voor volgend jaar. Dan bestaat onze KSA 85 jaar.”