Koninklijke verrassing in Merchtem: “Plots zaten Filip en Mathilde pasta te eten op ons terras” Wim De Smet

22 juni 2020

13u30 16 Merchtem Wat een verrassing voor zaakvoerder Dirk Bollens van brasserie Buitenhof in Merchtem. Zondagmiddag, iets na 12 uur, kwamen koning Filip, koningin Mathilde, hun vier kinderen en een vriendje er met de fiets aan om even uit te rusten.

Brasserie Buitenhof bevindt zich in de Groenstraat in deelgemeente Peizegem, vlak bij de Leirekensroute. Dat is een voormalige spoorlijn die vandaag als toeristisch fietspad gebruikt wordt. “Wij krijgen heel vaak fietsers en wandelaars over de vloer”, vertelt Dirk Bollens. “Maar zondagmiddag was het even schrikken. Rond 12 uur kwamen er vijf mannen onze zaak binnen. Ik dacht eerst dat het om een controle voor contacttracing ging. Maar die mannen bleken van de federale politie te zijn. Ze vroegen me of ik op de hoogte was van een reservatie op naam van Vermeiren. Dat bleek uiteindelijk hoog bezoek te zijn.”

De koning heeft ook een woordje gesproken met mij. Hij vroeg me of ik het niet moeilijk heb gehad tijdens de coronacrisis. Hij leek me oprecht heel bezorgd Zaakvoerder Dirk Bollens

De agenten wilden Dirk niet vertellen wie er precies op komst was. “Ik merkte wel meteen dat het menens was”, vertelt hij. “Ze zochten een rustige locatie op het terras, weg van de drukte. En de politiemensen zelf hadden ook een tafel nodig op ongeveer tien meter van de gasten. Die tafel moest ook uitzicht bieden op de andere tafel.”

Oprecht bezorgd

Toen alles geregeld was, arriveerden koning Filip en koningin Mathilde met de fiets, in het gezelschap van hun kinderen en een vriendje. “Niemand kon bijna geloven dat de koning en de koningin hier gewoon binnenstapten”, vervolgt Dirk. “Ze waren echt supervriendelijk en beleefd. De koning heeft ook een woordje gesproken met mij. Hij vroeg me of ik het niet moeilijk heb gehad tijdens de coronacrisis. Hij leek me oprecht heel bezorgd.”

Het koningspaar bestelde een pasta en spoelde die door met een watertje. “De koning en de koningin zijn eigenlijk heel gewone mensen die op een zondag een fietstochtje doen”, vervolgt Dirk. “Zowel wijzelf als onze klanten hebben hen alle privacy gegund. Voor ons was dit echt een toffe verrassing.”