Keukenbrandje in centrum van Merchtem Tom Vierendeels

25 mei 2020

16u56 3 Merchtem Brandweer en politie werden maandagnamiddag opgeroepen voor een keukenbrand in het centrum van Merchtem. De schade bleef beperkt en er vielen geen gewonden.

De hulpdiensten werden kort voor 14 uur gealarmeerd voor een keukenbrand in de Vesten, de eenrichtingsstraat naast het gemeentehuis. Een man belde omdat de dampkap van de buren in brand stond. De brandweerzone Vlaams-Brabant West rukte met verschillende ploegen uit. De brand bleef uiteindelijk beperkt waardoor de woning nog bewoonbaar is. Niemand raakte gewond. De straat bleef tijdens de interventie wel een tijdje afgesloten.