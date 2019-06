Kathy (48) heeft autisme, maar kan dankzij politieagenten naar WK zwemmen in Zuid-Korea Tom Vierendeels

04 juni 2019

15u54 4 Merchtem Kathy Van Lindt (48) uit Merchtem kan mede dankzij de vzw AMBRAS haar droom om deel te nemen aan het wereldkampioenschap zwemmen in Zuid-Korea. De vereniging van politiemensen en hun partners steunt haar niet enkel financieel, maar begeleidt haar ook met het plannen van de reis.

Kathy leidt aan een autismespectrumstoornis (ASS), maar dat weerhoudt haar niet om volop te leven voor haar grootste passie. In de zwemwereld is ze geen onbekende met toptijden op de 25 en 50 meter en in open water. Haar grote droom was deelnemen aan het WK Masters, dat van 5 tot en met 18 augustus doorgaat in het Zuid-Koreaanse Gwangju. “Ze kan helaas op weinig steun van officiële instanties rekenen”, valt bij AMBRAS te horen. “Ze moest zelf instaan voor de aankoop van haar zwemkledij en ook de reis en het verblijf moet ze zelf betalen. Dit terwijl ze wel de eer van ons land gaat verdedigen.”

Crowdfunding

Kathy startte daarom een ‘track’ op de website ‘Rising Track’. Dit een soort crowdfundingwebsite die zich volledig toespitst op sporters die financiële steun zoeken. Intussen staat de teller al op 2.825 euro. “Maar wij steunen haar niet enkel financieel”, gaat het verder. “We zullen haar ondersteunen bij het plannen va de reis en voorzien ook begeleiding ter plaatse. Kathy geeft zelf aan psychische bijzonderheid te zijn waardoor het een te grote uitdaging is om de verre reis zelf te plannen en ook uit te voeren zonder begeleiding. Haar leuze: ‘Kwetsbaarheden maken je sterk. Follow your dreams, believe en yourself and don’t give up!’ Die leuze sterkt ons in het idee dat we moeten investeren in deze vrouw met pit.”

Hoofdinspecteurs

AMBRAS werd in 2011 opgericht door drie hoofdinspecteurs van de politie en hun partners. “Naast onze maatschappelijke rol, konden we nog meer doen voor de medemens”, luidt het. “We organiseren teambuildings en activiteiten die het groepsgevoel bevorderen, helpen op recepties enzovoort om geld in te zamelen. Die opbrengst schenken we vervolgens aan mensen met een beperking in onze naaste omgeving. Zo steunden we al enkele vakanties voor mensen met autisme, steunden we een persoon met ALS, schonken we speelgoed aan kinderen van ouders met MS enzovoort. Hoofdbedoeling is het wakkerschudden van de medemens en ervoor zorgen dat iedereen oog heeft voor mensen die het moeilijk hebben in onze naaste omgeving.”

Mensen die Kathy willen steunen kunnen dit doen via de vzw AMBRAS of rechtstreeks bij haar via het e-mailadres kathyvanlindt@gmail.com. Haar track op Rising Track is via deze link te vinden.