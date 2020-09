Kasper Monné en Wolvertem-Merchtem verliezen opener tegen Hamme met 0-3: “Deden te weinig met het balbezit” Adriaan Schepers

20 september 2020

19u47 0 Merchtem Wolvertem-Merchtem moest zijn meerdere erkennen in nieuwkomer Hamme, het werd 0-3. Het balbezit was voor de thuisploeg maar de kansen en de goals waren voor de bezoekers, zo oordeelde doelman Kasper Monné na de match.

“We brachten bij momenten zeker en vast goed voetbal maar we deden eigenlijk te weinig met het balbezit. We hadden wel een kans toen het nog 0-0 stond en ook na de 0-1 kregen we nog een kans via De Keyser maar voor het overige was Hamme veelal dreigend. Speelden zij directer ook. Zeker met een speler als Ponnet, die over heel wat kwaliteit beschikt. Het mag ook wel gezegd worden dat we redelijk wat spelers misten door blessures. De gemiddelde leeftijd van ons elftal ging daardoor fors naar beneden. Dat Bastin en ikzelf met ons 26 jaar de oudsten waren, zegt al heel veel. En dan was Bastin ook nog maar net terug uit blessure. Tegen een uitgekookt elftal als Hamme betaal je dat cash. Een frustrerende namiddag maar hier moeten we als ploeg uit leren. Volgende week trekken we naar Rhodienne, ook een nieuwkomer maar dan uit provinciale. In principe moet je daar de drie punten pakken, zeker als je je eerste match in eigen huis meteen met een verlies afsluit. We zullen er dus moeten staan en hopelijk kunnen we tegen dan weer wat spelers recupereren.”

Zelf was Monné de voorbije twee seizoenen actief bij Ninove in tweede nationale. Tussenin verdedigde hij één jaar het doel van Liedekerke, onder huidig trainer Winderickx. En blijkbaar had hij eigenlijk al eerder voor Wolvertem-Merchtem kunnen spelen: “Toen ik van Ninove naar Liedekerke trok, sprong de deal nog af. Toen ik nadien vertrok bij Liedekerke koos ik uiteindelijk terug voor Ninove. Nu is het dus derde keer, goede keer. Ik kende hier al wel wat spelers en ook de trainer dus het is een logische stap voor mij. Ook al omdat ik maar op tien minuten van de club woon, in Asse. Dat zijn toch ook belangrijke zaken. Voor het overige heeft de club een hele mooie accommodatie. Ik kan er dus geen slecht woord over zeggen. Hopelijk kan ik hier ook belangrijk worden.”