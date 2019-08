Kampioenschap bitterballen eten in Merchtem: “En de winnaar krijgt er duizend cadeau” Wim De Smet

15 augustus 2019

14u00 0 Merchtem De tiendaagse kermis in Merchtem krijgt er dit jaar een nieuwe attractie bij. Frituuruitbater Simon Van den Broeck organiseert het kampioenschap ‘om ter snelst bitterballen eten’. “En de winnaar krijgt er duizend cadeau”, klinkt het.

Simon Van den Broeck is zaakvoerder van frituur ’t Pleintje op de Krekelendries in Merchtem. Op vrijdag 23 augustus organiseert hij het grote Bitterbal-Bal. “We houden een wedstrijd waarbij de deelnemers om ter snelst tien bitterballen moeten verorberen”, vertelt hij. “Voor de winnaar hebben we een tof cadeau. Hij of zijn krijgt duizend bitterballen als trofee.”

De attractie van Simon is ook een knipoog naar de traditionele ballekesworp waarbij voor het eerst niet langer gehaktballen maar wel stressballetjes gebruikt worden. “Het is spijtig dat de gehaktballetjes verdwijnen, daarom wou ik dat er toch nog een activiteit was om onze bijnaam van ballekesfretters alle eer aan te doen.”

Simon hoopt dat vooral verenigingen zich inschrijven voor de wedstrijd. “Een vereniging die de duizend bitterballen, kan daar toch al wat mee aanvangen voor hun leden of tijdens activiteiten”, bedenkt hij. “Wie de duizend bitterballen alleen wil opeten, zal daar toch wel een tijdje mee zoet zijn (lacht).”

Wie zich wil inschrijven moet dat doen voor 22 augustus in de frituur van Simon zelf. Op 23 augustus, de dag van de wedstrijd, worden geen inschrijvingen meer aanvaard.