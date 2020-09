Jeroen Winderickx (HO Wolvertem Merchtem) verlaat het bekertoneel met opgeheven hoofd en kijkt uit naar start tegen Hamme: “Het zal van details afhangen” Adriaan Schepers

13 september 2020

13u32 0 Merchtem De derde ronde in de Croky Cup werd het eindstation voor Wolvertem Merchtem na een 3-0- nederlaag tegen het één reeks hoger spelende City Pirates. Trainer Jeroen Winderickx erkende zijn meerdere in de Antwerpenaren, maar zag wel positieve punten richting de langverwachte competitiestart.

“We zijn op onze waarde geklopt”, opent de trainer van de fusieclub. “Vooral individueel beschikken zij over betere spelers. Een schande is dat natuurlijk niet. Voor de pauze konden we onze voet wel naast hen zetten. We dwongen enkele kansen af met een bal op de paal, al moest onze goalie Monné ook wel een paar keer zijn kunnen tonen. Na de pauze begonnen we slecht en dat betaalden we met drie goals op een kwartier tijd. Ik wil vooral de positieve punten meenemen uit deze bekermatch. We hebben het een ploeg van één niveau hoger moeilijk gemaakt en dat was ook het doel vooraf. Drie rondes waren we actief in deze bekercampagne en dat kan alleen maar voordelig zijn richting onze opener tegen Hamme komende zondag.”

Wat verwacht Winderickx van het komende seizoen? “Corona heeft overal ingehakt in de budgetten. Topploegen zullen er altijd wel nog zijn, maar ik verwacht toch een nivellering naar beneden toe. Wat het natuurlijk niet minder interessant maakt. Wolvertem Merchtem is ook dit jaar een heel jonge ploeg, dus het is wat moeilijk in te schatten wat mijn jongens gaan presteren. Vorig jaar werd de competitiestart gemist. Toen ik eind oktober overnam, leek de club afgeschreven, maar we hebben ons toch naar een gedeelde tiende plaats geknokt. Dat zal nu niet anders zijn, we zullen iedere match negentig minuten alles moeten geven. Details gaan vaak bepalen of we geen, één of drie punten pakken.”

Rol van de nieuwkomers

De nieuwkomers zullen daar ook hun rol in kunnen spelen volgens Winderickx. “Saed Menebhi is nog niet helemaal wedstrijdfit, maar moet op termijn zeker een meerwaarde kunnen zijn. Net als Kenneth Laurent. Bij SK Londerzeel was hij geen titularis, maar hij heeft wel alles om dat bij ons te worden. Dat bleek al in deze voorbereiding. Kenny Christiaens van Eppegem kan dan weer belangrijk worden met zijn ervaring voor deze jonge groep. In de breedte zijn we dus zeker niet verzwakt.”