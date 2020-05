Inwoners van Merchtem en Opwijk mogen auto niet afspuiten of zwembad bijvullen Wim De Smet

25 mei 2020

12u15 26 Merchtem Inwoners van Merchtem en Opwijk mogen tijdelijk, wegens de aanhoudende droogte, niet langer hun wagen afspuiten of hun zwembad bijvullen. Overtreders riskeren een gevangenisstraf of een boete tussen 60 en 200 euro.

Provinciegouverneur Lodewijk De Witte vaardigde zopas een politiebesluit uit waarin het waterverbruik voor ‘niet-essentiële toepassingen’ verboden wordt. Zowat alle gemeenten in Vlaams-Brabant, behalve in het Pajottenland, vallen onder die maatregel. “Door de aanhoudende droogte moeten we voorzichtig omspringen met het verbruik van water”, laat het gemeentebestuur van Opwijk weten. “De Watergroep tekent zeer hoge verbruiken op die de draagkracht van het productiesysteem overschrijden.”

Het is daarom tijdelijk verboden om leidingwater te gebruiken voor het afspuiten van voertuigen, aanhangwagens en opleggers. Ook het vullen en bijvullen van zwembaden, vijvers of fonteinen is tijdelijk niet toegestaan. Het politiebesluit verbiedt ook het reinigen van straten, terrassen, daken, luifels, opritten of parkings met water. Ook het sproeien van velden, grasvlaktes of sportterreinen is verboden.