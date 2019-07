Inwoners kunnen 200 kilogram snoeihout gratis op recyclagepark kwijt WDS

10 juli 2019

13u05 0 Merchtem Vanaf deze zomervakantie kan elk Merchtems gezin 200 kilogram snoeihout per jaar gratis naar het recyclagepark brengen.

Het gaat dan om snoeiafval van hagen, struiken of bomen die niet in een gft-zak of -container kunnen gestopt worden. De maximum diameter van de stam bedraagt 9 centimeter.

Inwoners die met hun snoeihout naar het recyclagepark gaan, moeten bij het binnenrijden de parkwachter roepen. Hij zal de afgifte van het snoeihout manueel registreren.

Het snoeihout wordt ook wekelijks huis-aan-huis opgehaald, samen met het gft-afval. De inwoners moeten hun snoeihout wel aanbieden in gemakkelijk te hanteren bundels.