Internationale 60 km van Merchtem en Noordwest-Brabantse Heuvels-Tocht afgelast Amber Gys

27 maart 2020

10u13 0 Merchtem Zowel de Internationale 60 km van Merchtem als de Noordwest-Brabantse Heuvels-Tocht van zaterdag 25 april werden afgelast door het coronavirus.

De beslissing om de twee wandelingen af te gelasten kwam er op advies van het gemeentebestuur en het departement Volksgezondheid. “Deze beslissing sluit ook aan bij de eerder genomen beslissing van Wandelsport Vlaanderen om de Vlaanderen Wandelt-dagen van 26 april in Asse en Koksijde af te gelasten”, zegt voorzitter van De Lustige Wandelaars Gilbert Roels. Over een mogelijke nieuwe datum is er op dit moment nog niets bekend.

De lange-afstandswandelingen gingen over zeer landelijke en soms avontuurlijke wegen in Merchtem, Brussegem, Hamme, Wolvertem, Meise en Wemmel.