Infano houdt feestje op voetbalveld Bleukenweg WDS

19 augustus 2019

De medewerkers van Infano, een overkoepelende organisatie met meer dan vijftig kinderdagverblijven, hield zopas halt aan het voetbalveld in de Bleukenweg in Merchtem. De zestig medewerkers werden er uitgenodigd om deel te nemen aan een teambuilding. Infano telt intussen kinderdagverblijven in onder meer Merchtem, Ternat, Liedekerke, Londerzeel, Vilvoorde, Wolvertem en Opwijk.