In de Potaerdehoeve worden de koeien gemolken door robots Wim De Smet

07 november 2019

14u05 2 Merchtem De Potaerdehoeve in Brussegem was donderdagochtend de blikvanger tijdens een symposium over de Belgische zuivelsector. De boerderij van Jos en Kathleen Van den Houtte is een voorbeeld van duurzaamheid. Hier worden de koeien gemolken door robots en ook de mest van de dieren wordt automatisch opgeruimd.

De oude Potaerdehoeve dateert van 1770 en Jos is intussen al de vierde generatie die op de boerderij aan de slag is. Het melkveebedrijf telt 130 koeien. “Tien jaar geleden wilden we een nieuwe stal bouwen”, vertellen Jos en Kathleen. “We hadden toen nog kleine kinderen en we zochten een manier om het werk op de boerderij te combineren met een normaal gezinsleven. Daarom beslisten we om de nieuwe stal meteen te automatiseren. Dat was toen een primeur in onze streek.”

Chip

Dankzij de installatie van twee melkrobots hoeven Jos en Kathleen geen uier meer aan te raken. “De koeien lopen vrij rond in de stal en worden naar de melkrobot gelokt met een portie krachtvoeder”, vertelt Kathleen. “Iedere koe heeft een halsband met een nummer en een chip. De robot scant de chip en weet meteen hoe lang het geleden is dat het dier werd gemolken. Is dat nog niet lang geleden, dan krijgt de koe geen krachtvoer en wordt ze niet gemolken. Is de uier vol genoeg, dan maakt de robot eerst de spenen proper en scant hij vervolgens de uier van de koe om ze te melken. Alles gebeurt volautomatisch.”

De koeien kennen het robotsysteem intussen al goed. “Een koe is slim hoor”, glundert Kathleen. “Onze dieren worden gemiddeld drie keer per dag gemolken. Dat is goed voor de koe, want onze dieren hebben zo nooit een te zware uier.”

Regenwater

Dat de Potaerdehoeve een duurzaam bedrijf is, blijkt ook uit de honderden zonnepanelen op de daken van de stallen. “En we vangen ook het regenwater zelf op. Dat regenwater wordt hier gezuiverd en vervolgens als drinkwater aan de dieren geserveerd. Een koe kan wel zestig liter water per dag drinken.”

De boerderij beschikt ook over een ‘voorkoeler’. “Dat is een buizensysteem waarmee we onze verse melk meteen na afname kunnen koelen”, vertelt Jos. “De temperatuur van de melk wordt teruggebracht van 38 graden naar 27 graden. En het water dat daardoor wordt opgewarmd, geven we ook aan de koeien. Zij zijn dol op lauw water.”

De Potaerdehoeve kreeg donderdag alle bezoekers van het symposium over de vloer. Het symposium werd georganiseerd door het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing, kortweg VLAM.