In beroep 5 jaar extra cel voor man die vriend neerkogelde 15 jaar cel voor doodslag zonder motief WHW

25 juni 2019

17u35 0 Merchtem Kevin D.C. (37) is door het Brusselse hof van beroep veroordeeld tot 15 jaar cel voor de dood van zijn vriend Frederik Heyvaert (34), die hij om het leven bracht met één kogel. In eerste aanleg kreeg hij tien jaar cel. Ook het hof van beroep vond geen motief, maar oordeelde dat dit irrelevant was voor het beantwoorden van de schuldvraag en de strafmaat. “Om een of andere reden heeft hij een gegeven moment de intentie gehad zijn vriend te doden”, klonk het.

Met het arrest van het hof van beroep komt er vier jaar na de feiten een einde aan het merkwaardige dossier, dat ook na het arrest nog steeds vragen oproept. Waarom schoot D.C. een kennis — naar eigen zeggen een vriend — van hem neer? Wist hij echt niet dat de revolver geladen was? Waarom belde hij de hulpdiensten niet na het fatale schot? Antwoorden waar ook het hof van beroep geen antwoord kon geven. Wel stond volgens het hof vast dat D.C. op een gegeven moment de intentie had om Heyvaert ‘om welke reden dan ook’ te doden.

Vreemd verhaal

Op 15 maart 2015 waren D.C. en Frederik Heyvaert uit Malderen, een goede kennis van hem, samen met enkele vrienden naar het dancefestival Age of Love in Gent gegaan. Twintig pintjes, enkele lijntjes coke en wat MDMA later werd D.C. teruggebracht naar zijn appartement in Merchtem. Samen met Heyvaert, die daar ook de nacht zou doorbrengen. Maar zover is het nooit gekomen. Omstreeks 6.30 uur weerklonk een schot in het appartement. Heyvaert was in het achterhoofd geraakt en overleefde het niet. Het gedrag van de beklaagde na het fatale schot was op zijn minst merkwaardig te noemen. In plaats van de hulpdiensten te bellen, verstopte hij het lichaam eerst in een schuur in de tuin, om er vervolgens wekenlang mee rond te rijden in zijn bestelwagen. Pas op 9 april werd het lichaam van Frederik teruggevonden. Nog altijd in de bestelwagen, die op een parkeerterrein in de August De Boeckstraat in Merchtem geparkeerd stond. Ook stuurde hij een sms’je naar Heyvaert en verspreidde hij het gerucht dat Heyvaert drugsschulden had.

Geen psychopaat

Het zijn al deze handelingen die het hof ook aanhaalde om hem 15 jaar cel te geven, vijf jaar meer dan in eerste aanleg. Volgens het hof toonde dit alles immers aan dat hij hiermee doelbewust iedere verdenking van zich wilde afwenden. Toch blijft de vraag wat het motief van D.C. was. Niet dat een motief nodig is om iemand te veroordelen voor doodslag, maar het gebrek eraan bezorgt de verdediging wel een wrange nasmaak. D.C. stelde dat hij niet wist dat het geweer geladen was. Hij zou geprobeerd hebben een wapen, dat hij enige tijd voordien gekocht had, van de hand te doen en zou het aan Heyvaert getoond hebben zonder dat er een lader in het wapen zat. Daarbij zou hij de trekker overgehaald hebben, zonder te beseffen dat er nog een kogel in de kamer zat. Zijn advocaat Sven Mary haalde eerder nog alles uit de kast om de eerste rechter én het hof van beroep ervan te overtuigen dat D.C. nooit Heyvaert had willen doden.“Hij had geen enkel motief. Indien u meent dat hij hem bewust heeft gedood, dan moet mijn cliënt een psychopaat zijn. Dit is uit geen enkel deskundigenverslag gebleken”, had Mary uitvoerig gepleit. Het hof had hier geen oren naar en gaf hem vijf jaar extra.