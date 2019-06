Ichelgemstraat (in Asse) en Mieregemstraat (in Merchtem) krijgen knip om sluipverkeer tegen te gaan Wim De Smet

27 juni 2019

15u40 0 Merchtem De Ichelgemstraat in Asse en de aanleunde Mieregemstraat in Merchtem worden geknipt voor doorgaand verkeer. De twee landelijke straatjes, op de grens van Asse en Merchtem, vormen in de toekomst een ideale fietsroute voor schoolgaande jongeren.

De Ichelgemstraat en de Mieregemstraat worden volgens beide gemeentebesturen te vaak onveilig gemaakt door sluipverkeer. Het gaat dan vooral om automobilisten die de afgesloten spooroverwegen willen omzeilen. Zowel de Ichelgemstraat als een deel van de Mieregemstraat werden daarom al ingericht als fietsstraat. “Tijdens de werken aan de overweg vorig jaar hebben we de twee straten al eens afgesloten voor doorgaand verkeer”, melden burgemeester Van Elsen van Asse en schepen Lien Casier van Merchtem. “Die maatregel leidde tot heel wat positieve reacties van de mensen uit de buurt.”

Daarom kwamen Merchtem en Asse nu overeen om de maatregel opnieuw, en dit keer niet tijdelijk, in te voeren. De straat wordt met jerseyblokken afgesloten ter hoogte van huisnummer 187, op grondgebied Merchtem. Voor fietsers wordt er voldoende doorgang vrijgemaakt tussen de blokken.

De inwoners van de Ichelgemstraat kunnen voortaan alleen nog via Mollem hun straat inrijden of verlaten. De twee woningen in de Mieregemstraat moet dat via Merchtem doen.