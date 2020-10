Hoofd drugsclan ontsnapt aan politie door echtelijke ruzie Wouter Hertogs

08 oktober 2020

16u48 0 Merchtem Vijf Albanezen die op grote schaal cocaïne zouden gedeald hebben riskeren 2 tot 5 jaar cel. Volgens het parket ging het om leden van twee verschillende clans. De twee hoofdverdachten lieten echter verstek gaan zodat enkel drie kleinere vissen donderdag voor de rechter verschenen.

Het onderzoek ging in 2018 van start toen een Roemeense man opdook op de radar van de federale gerechtelijke politie. Die man bleek uiteindelijk onschuldig maar leidde de speurders wel naar twee Albanese clans die zich bezighielden met de verkoop van cocaïne.

Familiezaak

“In de ene clan speelde K.D. de belangrijkste rol”, sprak het parket. “Bij een huiszoeking in diens woning trof de politie 44 gram cocaïne, 4.400 euro, verschillende vuurwapens en dozen munitie aan. In zijn pizzeria in Merchtem lag nog eens 450 gram cocaïne, en volgens één van zijn afnemers verkocht de man al minstens drie jaar lang cocaïne. Hij werd in 2014 al tot vier jaar cel veroordeeld voor drughandel maar doet blijkbaar onverstoord verder.” Aan het hoofd van de tweede clan stond volgens het parket dan weer A.Z. Die zou zowel zijn echtgenote als zijn oom en een kennis ingeschakeld hebben in zijn drughandel en op enkele maanden tijd maar liefst 1.300 maal kleine hoeveelheden cocaïne verkocht hebben, goed voor een opbrengst van 52.000 euro.

Echtelijke ruzie

“A.Z. kon door een toeval ontsnappen”, zei het parket. “De nacht voor de huiszoeking was er een echtelijke ruzie waardoor hij de nacht elders doorbracht en de speurders hem ‘s ochtends niet aantroffen. Sindsdien is hij spoorloos.” Het parket eiste 5,5 jaar cel voor K.D., 5 jaar cel voor A.Z en twee jaar cel voor diens echtgenote, oom en kennis. Enkel die laatste drie waren aanwezig en hun advocaten vroegen straffen met uitstel. Het vonnis valt op 29 oktober.