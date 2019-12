Hondenschool De Roedel mag in Groenstraat blijven (maar omheining en verlichting moet weg) WDS

09 december 2019

12u45 2 Merchtem De driehonderd leden van hondenschool De Roedel in Peizegem mogen ook de komende jaren op hun vertrouwde locatie in de Groenstraat blijven werken. Daarover was twijfel ontstaan omdat het perceel grond staat ingekleurd als bosgebied.

Het gemeentebestuur drong er bij het agentschap Natuur en Bos op aan om de aanwezigheid van de hondenschool in de Groenstraat alsnog te tolereren. Om dat mogelijk te maken werd de bestemming van het gebied gewijzigd van bos naar park. Op die manier kan De Roedel toch op haar vertrouwde locatie blijven. Een aantal bomen moeten, volgens de plannen van Natuur en Bos, wel gerooid worden. De omheining moet tijdelijk worden verwijderd maar de kantine en de bijhorende lokalen kunnen overeind blijven. “Het gemeentebestuur heeft met Natuur en Bos afgesproken dat er elders extra bos moet worden aangeplant maar dat is geen probleem”, zegt burgemeester Maarten Mast. “Wij waren sowieso al van plan om 8.000 bomen extra te planten. We dachten eerst een goede inplantingsplaats gevonden te hebben achter de tuinbouwschool, maar dat terrein blijkt uiteindelijk niet geschikt.”

De hondenschool in Peizegem bestaat bijna 10 jaar en telt meer dan driehonderd leden. De club zelf hoogde eerder al het terrein op en plaatste een oefenveld, verlichting en een omheining. Zowel de verlichting als de omheining moeten nu verwijderd worden. Het vellen van de bomen staat eind 2020 op de agenda.