Groot woonproject in Puursstraat op komst: 131 nieuwe woningen op site van 3 hectare Wim De Smet

05 augustus 2020

15u00 4 Merchtem In de Puursstraat in Merchtem worden de komende vijf jaar 131 nieuwe woningen gebouwd. Projectontwikkelaar Diff uit Wemmel investeert meer dan 40 miljoen euro in het energiezuinige bouwproject dat aansluit op de vroegere voetbalsite.

Het woonproject kreeg de naam Park Puur en de eerste vijf woningen zijn in november al klaar. Park Puur wordt gerealiseerd op een voormalige weide tussen de Puursstraat en het voormalige voetbalstadion van Merchtem, een site van bijna 3 hectare. Er komen 89 woningen en nog eens 42 appartementen. “We bouwen de woningen in zes verschillende fases”, meldt Steven Nuis van projectontwikkelaar Diff. “De vergunningen voor de twee eerste fases hebben we al in ons bezit. Nu gaan we ons dossier voor fase 3 indienen. Deze werkwijze is nodig omdat we de woningen intussen ook verkocht willen krijgen. De verkoop gaat behoorlijk goed: de eerste huizen hebben nu al een eigenaar gevonden.”

Groene zone

Diff wil dat het een duurzaam project wordt. “Middenin het woondomein komt een groene zone van 25 tot 50 meter breed. Hier gaan we een parkzone inrichten die nadien wordt overgedragen aan de gemeente. Er komen ook twee vijvertjes. Die gaan we gebruiken als infiltratiebekkens om het regenwater op te vangen. Op die manier vermijden we dat het regenwater gewoon de riool instroomt. Op het hele domein komt ook zo weinig mogelijk verharding.”

De straten in Park Puur blijven behoorlijk smal. “We kiezen niet voor brede lanen maar voor een rijweg van 4 meter breed waar ook nog eens eenrichtingsverkeer van kracht wordt”, zegt projectleider Jeroen Albrecht. “Het wordt dus onmogelijk voor bestuurders om hun auto zomaar op de weg te parkeren. We voorzien wel aan iedere woning een garage en voor de garage blijft ook een staanplaats vrij. Daarnaast komen er nog eens 42 extra parkeerplaatsen voor bezoekers.”

Warmtepomp en zonnepanelen

Dat de projectonwikkelaar een groen project naar voor schuift, blijkt ook uit de keuze om geen aardgas aan te bieden. “Hier loopt een aardgasleiding maar daar gaan we geen gebruik van maken”, vervolgt Nuis. “De klassieke gasinstallatie biedt weinig zekerheden. De energie in deze woningen zal afkomstig zijn van een warmtepomp en van zonnepanelen.”

Het volledige woonproject moet binnen vijf jaar klaar zijn. “Dat is toch onze bedoeling”, zegt de ontwikkelaar. “Dit is een mix van huizen en appartementen. Als de verkoop niet goed gaat, dan zullen de bouwwerken minder snel gaan.”