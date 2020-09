Groenteteler lanceert oproep naar jagers: “Schiet geen patrijzen neer, ze zijn al zo zeldzaam” Wim De Smet

08 september 2020

09u42 1 Merchtem Groenteteler Luc Robberechts vraagt de jagers om dit jaar geen patrijzen af te schieten. De dieren zijn volgens hem te zeldzaam geworden in de Merchtemse velden.

Op 15 september opent het nieuwe jachtseizoen en Luc Robberechts, die een landbouwbedrijf in de Galgestraat heeft, lanceerde daarom een oproep naar de jagers om geen patrijzen meer te schieten. “De patrijs is een vogel die van nature thuishoort in een landelijk gebied als Merchtem”, weet Luc. “Maar de voorbije jaren is de patrijs een zeldzame verschijning geworden en dat heeft vooral te maken met het verdwijnen van bepaalde landschapselementen zoals hagen en ruige struikjes of onbewerkt land. Daar voelt een patrijs zich thuis. Ook het gebruik van pesticiden heeft de patrijzenpopulatie geen goed gedaan.”

Wilde bloemen

Robberechts heeft op zijn velden ook ‘Het Gezonde Plukveld’ opgestart, een akker waar de mensen zelf groenten kunnen oogsten. En in samenwerking met Natuurpunt en het gemeentebestuur liet hij een deel van de akkers ook inzaaien met wilde bloemen. “We hebben twee akkers ingezaaid met een speciaal zaadmengsel”, vervolgt Luc. “Na een goed broedseizoen tellen we intussen opnieuw twintig patrijzen. Ook de jagers zijn tevreden met dat resultaat want ook zij zagen het aantal patrijzen achteruitgaan. Dit jaar zal er daarom geen enkele patrijs geschoten worden. Op die manier willen we, samen met de jagers, de dieren de kans geven om een sterke en duurzame populatie te vestigen.”

Volgens Luc kan een koppel patrijzen al snel een tiental kuikens grootbrengen. “Dat betekent dat de soort snel kan uitbreiden, als we hen tenminste voldoende leefruimte schenken. Door dit jachtseizoen het geweer niet op de patrijs te richten, zullen ook de jagers daar een handje bij helpen.”