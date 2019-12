Groen wil gewestwegen in dorpscentrum knippen en autoluw maken Wim De Smet

11 december 2019

17u20 0 Merchtem Oppositiepartij Groen wil dat de twee gewestwegen in het dorpscentrum van Merchtem geknipt en autoluw worden gemaakt. Het voorstel maakt deel uit van een eigenzinnige meerjarenplanning die de partij maandagavond op de gemeenteraad voorstelt.

Helemaal bovenaan het verlanglijstje van Groen staat een ‘écht autoluw centrum’. Volgens de partij is er te veel onnodig verkeer in Merchtem. Daarom wil ze extra investeringen in fietsinfrastructuur én het knippen van de twee gewestwegen in het centrum. Het gaat om de Brusselsesteenweg en de Wolvertemsesteenweg, twee wegen die onder het beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer vallen. “Die wegen kunnen we knippen en vervolgens inrichten voor gemengd verkeer”, meldt Hugo Verwimp van Groen. “Voetgangers met kinderwagens en rolstoelgebruikers hoeven dan niet meer op smalle, hobbelige voetpaden en de fietsers kunnen ook veilig op de rijbaan. Bovendien blijven alle parkeerplaatsen in het centrum bereikbaar en komt er extra ruimte vrij voor terrasjes en pleintjes.”

Volgens Groen zou het knippen van beide gewestwegen geen probleem mogen vormen. “Iedere woensdag is het hier markt en het lukt ons dan wel om het verkeer uit het centrum te houden, zonder files. Bovendien is knippen niet eens zo gek duur. Het doorgaand verkeer kan rond het centrum rijden in een zone 30 met verkeersremmers.”

De partij wil dat er ook meer fietspaden, suggestiestroken en fietsstraten komen. “Er is een inhaalbeweging van 18 jaar nodig”, luidt het. “We willen graag ook voldoende fietsparkings aanleggen. Per straat moeten er minstens evenveel fietsparkings als parkeerplaatsen voor wagens zijn. En elke grote fietsparking krijgt zijn eigen fietspomp.”

Naast de opmerkelijke fietsvoorstellen heeft de partij in haar verlanglijstje onder meer ook aandacht voor meer bossen en minder CO2-uitstoot.