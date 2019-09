Groen en beweging.net organiseren debat over mobiliteit met ‘Fix de Mix’ als thema WDS

09 september 2019

17u00 0 Merchtem Groen Merchtem en beweging.net organiseren een gespreks- en infoavond over mobiliteit met als thema ‘Fix de Mix’.

“Het verkeer in het centrum van Merchtem wordt almaar drukker”, aldus Hugo Verwimp van Groen. “Fietsen wordt daardoor onveiliger en wandelen doen we steeds vaker in ongezonde lucht. Daarom willen we een concrete aanpak rond veilig fietsen en wandelen in gezonde buurten in Merchtem.”

De partij wil op de gespreksavond recepten aanbieden voor verkeersveilige buurten en kernen. De sprekers zijn verkeersdeskundige Willy Miermans, gemeenteraadslid Ludwig De Mesmaeker, Kove Vandeweerdt van de mobiliteitsraad en Alois De Smedt van beweging.net.

De infoavond vindt plaats op woensdag 25 september om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, ingang langs de Bogaerdstraat. De toegang is gratis.