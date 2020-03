Gratis GFT-zak moet duurdere restafvalzak compenseren Wim De Smet

06 maart 2020

15u30 0 Merchtem Het gemeentebestuur van Merchtem gaat de zak voor groente-, fruit- en tuinafval, kortweg GFT, gratis aanbieden. De maatregel moet de verhoogde prijs van de gewone restafvalzak compenseren.

Merchtem is aangesloten bij intercommunale Intradura, samen met nog 22 andere gemeente uit de regio. Intradura lanceert een uniforme restafvalzak maar volgens het gemeentebestuur van Merchtem schiet dat plan zijn doel voorbij. “Ongeveer de helft van een gemiddelde restafvalzak bestaat uit GFT”, weet schepen van afvalbeleid David De Valck (Open VLD). “Daardoor gaan veel composteerbare materialen rechtstreeks naar de verbrandingsoven. De mensen gebruiken dus beter een aparte GFT-zak voor hun GFT-afval. We zullen de GFT-zakken daarom gratis aanbieden.”

De maatregel volgt op de nieuwe uniforme prijs per zak van Intradura. “Die prijs bedraagt 2 euro voor een restafvalzak van 60 liter”, vervolgt De Valck. “Voor GFT vraagt Intradura dan weer 1 euro per zak van eveneens 60 liter. Dat zou dus een stijging van 50 cent betekenen per restafvalzak want momenteel vragen wij 1,5 euro voor een zak van 75 liter. Voor een GFT-zak gaat dan weer om een stijging 35 cent per zak van 50 liter. De prijsverhoging voor een restafvalzak kunnen we nog ondersteunen. Maar voor een GFT-zak niet.”