Goedele Liekens geeft startschot van Zanzibar 2019 (maar buurgemeente Londerzeel sluit grens af met betonblokken) Wim De Smet

14 juni 2019

22u00 4 Merchtem In Peizegem is vanavond de derde editie van het zomerevenement Zanzibar van start gegaan. De organisatoren verwachten ook dit keer meer dan 50.000 bezoekers, gespreid over de hele zomervakantie. Maar niet iedereen is enthousiast. Burgemeester Conny Moons van buurgemeente Londerzeel sluit haar grenzen met betonblokken af om sluipverkeer en overlast tegen te gaan.

Hemel en aarde moesten de organisatoren van Zanzibar verzetten om alsnog een goede locatie te vinden voor de derde editie. Vorig jaar vond Zanzibar plaats in Londerzeel maar na klachten van omwonenden liet burgemeester Conny Moons weten dat het evenement bij haar niet meer welkom was. Maar geen nood, de organisatoren konden opnieuw terecht in Merchtem, de bakermat van Zanzibar. In de Dahliastraat kregen ze een terrein van anderhalve hectare ter beschikking, vlakbij de grens met Londerzeel. De Zanzibar-boys Wim Walravens, Tim Vermeir, Sander De Proost en Sam Dours willen dit jaar van geen klachten over geluidshinder weten. “We hebben echt wel zwaar ingezet op het voorkomen van overlast”, zegt Wim Walravens. “Onze geluidsinstallatie beschikt over een automatische geluidsbegrenzer. Als de deejay het volume te luid zet, valt de muziek vanzelf uit. De verkeersafwikkeling is nauwgezet uitgetekend. We hebben op deze locatie weinig tot geen buren. En de weinige omwonenden die er zijn, hebben we uitgenodigd om eens langs te komen en kunnen op onze kosten een glaasje drinken.”

Ook dit jaar beschikt Zanzibar over een verwarmd zwembad, tal van gezellige strandhoeken, tonnen zeezand en een gezellige bar. Blikvanger dit jaar is de vernieuwde VIP-tent. “De VIP-bar is nu een echt restaurant geworden met een open keuken. We beschikken hier over vier boomstamtafels en een sfeervol VIP-terras met zicht op het zwembad. We focussen vooral op bedrijfsevenementen, babyborrels, workshops en verjaardagsfeesten.”

Zanzibar blijft nog open tot 8 september, telkens op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. “Vorig jaar kregen we 50.000 bezoekers op 60 openingsdagen. Dit jaar mikken we op eenzelfde aantal”, luidt het.

De organisatoren wisten ook dit jaar een dozijn commerciële partners te overtuigen. Hoofdsponsor BMW Gregoire levert alvast twee dure toonzaalmodellen uit hun gamma om de VIP-tent een extra luxueuze toets te geven. Het hele terrein blijft dag en nacht bewaakt. “Uiteraard moeten we hier extra veiligheidsmaatregelen nemen”, zegt Wim Walravens. “Het Zanzibar-terrein is afgezet met hoge witloofbakken. We beschikken over vijftien bewegingsmelders en de site wordt permanent in het oog gehouden door acht bewakingscamera’s.”

De openingsavond was alvast een groot succes. Niemand minder dan Goedele Liekens kwam het feestje plechtig openen. Ook Miss België Elena Castro Suarez was van de partij. “Dit is en blijft vooral een gezellig zomerfestival waar iedereen welkom is”, zegt Walravens. “Vooral onze zondagen zijn echte familiedagen. Dan zit het zwembad vol en maken de kinderen kasteeltjes in het zand. Eigenlijk zijn dat de mooiste momenten.”