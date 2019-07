Gezocht: historische kampioenenvlag van voetbalclub Hoger Op Merchtem Heemkring Soetendaelle start speurtocht Wim De Smet

24 juli 2019

14u20 1 Merchtem De Merchtemse heemkring Soetendaelle is een speurtocht gestart naar de historische kampioenenvlag van de intussen verdwenen voetbalclub Hoger Op Merchtem. De majestueuze vlag, van drie meter op drie, werd het laatst gezien in 1965.

Heemkring Soetendaelle wil volgend jaar, tijdens de jaarmarkt, een grote tentoonstelling organiseren over Hoger Op Merchtem. De verdwenen club, die in het stadionnetje aan de Drijpikkel speelde, genoot in de jaren 70 en 80 van vorige eeuw een stevige reputatie op vlak van jeugdwerking.

Gilles De Bilde

Onder meer Gilles De Bilde, Leo Van der Elst, Louis Van Gucht en Tim Reigel doorliepen in Merchtem de jeugdreeksen vooraleer door te breken op het hoogste niveau. Twintig jaar geleden hield de club op te bestaan maar bij Soetendaelle willen ze er alles aan doen om de herinnering aan Hoger Op levend te houden. “Hoger Op Merchtem was een echte hofleverancier van jong talent”, weet voormalig speler Eddy Cooremans. “De club had met Ginder Ale een serieuze sponsor. We hebben hier gouden jaren gekend.”

Foto’s

De heemkring verwierf intussen het archief van Hoger Op Merchtem. “We hebben al heel wat informatie vergaard zodat we een mooie tentoonstelling kunnen uitbouwen”, vervolgt Eddy. “Toch missen we nog een belangrijk stuk, namelijk onze historische vlag. Die vlag is op talloze oude foto’s te bewonderen maar niemand weet waar ze ligt.”

Volgens Eddy Cooremans moet de vlag in 1965 al verdwenen zijn. “In 1965 speelden we kampioen en toenmalig voorzitter Andre Van Dessel vroeg mij om de vlag te gaan zoeken in het ballenkot. De vlaggenstok stond er nog, maar de vlag was er niet meer. Sindsdien is ze spoorloos.”

Lam Gods

Soetendaelle doet nu een oproep naar de inwoners van Merchtem en naar verzamelaars. “Wij willen weten waar onze vlag is”, vervolgt Eddy. “We gaan geen zoektocht organiseren zoals die naar het verdwenen paneel van het Lam Gods, maar moest de vlag toch nog boven water komen, dan is dat mooi meegenomen. Mogelijk ligt ze gewoon ergens in een schuif bij iemand. Of misschien weten sommige mensen wie de vlag destijds heeft meegenomen. We vragen de mensen om ook andere spulletjes die gerelateerd zijn aan Hoger Op Merchtem, over te maken aan ons. Het kan dan gaan om foto’s, truitjes, trainingen, kalenders of documenten van vroeger.”

Wie nog Hoger Op-spulletjes heeft en die wil uitlenen voor de tentoonstelling of iets weet over de vlag, kan contact opnemen met Eddy Cooremans op 0473/70.01.67.