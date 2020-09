Gemeenteraadsleden van Lijst1785 schenken zitpenningen aan noodpost en triagecentrum Tom Vierendeels

30 september 2020

18u25 6 Merchtem Alle gemeenteraadsleden van Lijst1785 hebben hun zitpenning geschonken aan het triagecentrum in Merchtem. In totaal gaat het om 1.300 euro. “N-VA en Pro Merchtem vonden onze zitpenningen overbodig na de extra gemeenteraad die bijeen werd geroepen”, zegt burgemeester Maarten Mast. “Daarom schenken we ze nu aan de Noodpost.”

Voor de start van de gemeenteraad op maandag trok de voltallige fractie van Lijst1785 met een cheque naar de noodpost. “Om de belofte die ik na de bijeenroeping van de extra gemeenteraad in augustus deed na te komen”, vertelt Mast. “Die kwam er op vraag van oppositiepartijen N-VA en Pro Merchtem omdat ze vonden ze onvoldoende geïnformeerd werden over de genomen COVID-maatregelen. Nochtans hebben zij als gemeenteraadslid inzage in alle documenten, colegeverslagen enzovoort. Onze voor hen overbodige zitpenning hebben we nu dus afgestaan aan de Noodpost.”

Lijst1785 zegt hiermee de dokters, verpleegkundigen en vrijwilligers een hart onder de riem te willen steken voor het vele werk dat ze de laatste maanden verzet hebben. “Daarnaast willen we ook benadrukken hoeveel geluk we als Merchtemnaren hebben dat we zo’n post in de gemeente hebben”, zegt Mast. In de Dendermondestraat bevindt zich een triage- en testcentrum terwijl in het weekend de wachtpost in de Maurits Sacrestraat actief is.