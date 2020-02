Gemeente wil stationsgebouw kopen Wim De Smet

10 februari 2020

14u00 1 Merchtem Het gemeentebestuur van Merchtem wil graag het voormalige stationsgebouw overkopen van de NMBS.

De gemeente liet eerder al aan de NMBS weten dat het geïnteresseerd is in de aankoop van het station. Merchtem wil in het oude gebouw een cultuurloket onderbrengen. Op die manier is tegelijk ook de wachtzaal bemand. Vandaag kunnen treinreizigers nog altijd terecht in de wachtzaal maar het gebouw staat verder leeg. “Om onze interesse te verduidelijken hebben we al, samen met de NMBS, een bezoek gebracht”, meldt burgemeester Maarten Mast. “De aanhoudende interesse voor de aankoop van het gebouw werd reeds verschillende malen door het gemeentebestuur gesignaleerd aan de NMBS. Tot vandaag verkregen wij hierop nog geen gunstig antwoord.”

“We merken dat veel andere stationsgebouwen te koop worden aangeboden”, vervolgt Mast. “Daarom hebben we de vraag nog eens gesteld. Onze diensten staan nu al in voor het poetsen en onderhouden van het gebouw.”