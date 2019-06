Gemeente verkoopt laatste bouwloten in nieuwe verkaveling Peizegem WDS

27 juni 2019

14u25 0 Merchtem Het gemeentebestuur van Merchtem heeft nog zes bouwgronden ter beschikking in de nieuwe verkaveling in de François Beuckelaersstraat en de Benoit Ballonstraat.

De nieuwe woonwijk ligt in het rustige Peizegem en telt een veertigtal kavels waarvan het merendeel intussen al verkocht en bebouwd is. Vorige week hebben opnieuw vier gezinnen hun handtekening gezet onder een verkoopovereenkomst. Het gaat vooral om mensen uit Merchtem zelf of om uitgeweken Merchtemnaren die nu terugkeren. Momenteel zijn er nog zes loten beschikbaar.

De bouwpercelen in de nieuwe wijk zijn tussen twee en vier are groot. De nieuwe verkaveling werd gebouwd op de plaats waar vroeger de jongensschool stond. Meer info via stedenbouw@merchtem.be.