Gemeente vangt 123 zwerfkatten (en laat er 70 castreren of steriliseren) Wim De Smet

08 januari 2020

11u10 0 Merchtem Het gemeentebestuur van Merchtem heeft het voorbije jaar 123 zwerfkatten gevangen en geholpen. Meer dan de helft van die dieren werd gesteriliseerd of gecastreerd.

De gemeente Merchtem lanceerde vorig jaar een zwerfkattenbeleid. Er werden drie schuilhokken geplaatst voor zwerfkatten en medewerkers van de gemeente gingen zelf ook actief op zoek naar dieren. Na een jaar staat de teller nu op 123 zwerfkatten. “Er werden 70 volwassen katten gesteriliseerd of gecastreerd en nadien terug uitgezet”, meldt burgemeester Maarten Mast. “Voor 53 kittens vonden we een nieuwe thuis of wachten we nog op een nieuw baasje.”

Inwoners van Merchtem die een zwerfkat opmerken, kunnen contact opnemen met de technische dienst van de gemeente op 052/37.39.15. “Onze mensen komen dan langs om op die locatie een vangkooi voor katten te plaatsen”, luidt het. “Als het dier gevangen is, komt een werknemer van de technische dienst de kat ophalen en wordt de kat naar de dierenarts gebracht.”

“Het is ook belangrijk dat eigenaars hun verantwoordelijkheid nemen door hun huiskatten steriel te maken”, vervolgt Mast. “Op die manier helpen ze de zwerfkattenkolonies in te perken. Veel zwerfkatten zijn dikwijls niet-steriele, afgezette huiskatten die kittens krijgen die wild zijn.”