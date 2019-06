Gemeente richt vijf fietsstraten in WDS

28 juni 2019

09u10 0

Het gemeentebestuur van Merchtem gaat vijf straten inrichten als fietsstraat. Het gaat om een proefperiode van zes maanden.

De vijf gemeentewegen die als fietsstraat worden ingericht zijn de volgende:

- Molenbaan vanaf de Kouter tot het kruispunt ter hoogte van de huisnummers 58-61

- Sint-Guduladreef vanaf de Brusselsesteenweg tot de Lindestraat

- De zijstraat van de Wolvertemsesteenweg richting huisnummers 202, 202A en 204

- Groenstraat

- Het verbindingsbaantje tussen de August De Boeckstraat en de Dendermondestraat

In een fietsstraat mogen fietsers de volledige breedte van de rijbaan of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde gebruiken. Automobilisten mogen fietsers niet inhalen en de maximum snelheid wordt teruggebracht tot 30 kilometer per uur.

“De nieuwe verkeerssituatie wordt tijdens een proefperiode van zes maanden geëvalueerd”, meldt burgemeester Maarten Mast. “Wie opmerkingen heeft kan terecht bij de dienst infrastructuur van onze gemeente via infrastructuur@merchtem.be.”