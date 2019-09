Gemeente opent nieuwe hondenweide achter Staels-site WDS

02 september 2019

12u15 0 Merchtem Het gemeentebestuur van Merchtem richt een nieuwe hondenweide in langs de Gashuisstraat, achter de voormalige Staels-fabriek.

De nieuwe hondenweide krijgt de naam Coekelberg en bevindt zich in het dorpscentrum. In de omheinde groenzone kunnen de honden, onder het toezicht van hun baasjes, in alle veiligheid rondlopen en spelen. De hondenlosloopweide is elke dag open van 8 tot 22 uur. De plechtige opening heeft plaats op zaterdag 21 september om 14 uur.

Het gaat al om de tweede hondenweide op het grondgebied van Merchtem. Eerder dit jaar werd ook aan ’t Champignonkot in deelgemeente Brussegem een gelijkaardige weide geopend.