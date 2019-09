Gemeente koopt statig doktershuis voor 680.000 euro (maar heeft er nog geen concrete plannen voor) Wim De Smet

27 september 2019

13u20 1 Merchtem De gemeenteraad van Merchtem zet maandag het licht op groen voor de aankoop van de statige dokterswoning, pal tegenover het gemeentehuis. De kostprijs bedraagt 680.000 euro.

Het gemeentebestuur maakt gebruik van het voorkooprecht om het doktershuis te verwerven. “We zijn niet altijd geïnteresseerd in de panden die ons via een voorkooprecht worden aangeboden”, zegt burgemeester Maarten Mast. “Maar deze kans wilden we niet laten liggen. Het doktershuis beschikt over een historische gevel en staat op een groot stuk grond dat achteraan aansluit op de oude vijver van De Passerelle. Het is een onroerend goed met heel wat potentieel.”

Conclaaf

Wat er precies met de woning zal gebeuren, is nog niet duidelijk. Aangezien het pand geen beschermde status heeft, kan het ook gesloopt worden. “Maar een afbraak wordt niet overwogen, daar is dit huis veel te mooi voor”, vervolgt de burgemeester. “Volgende week houden we een conclaaf over de meerjarenplanning. Dan zullen we, samen met coalitiepartner CD&V, onderzoeken welke toekomst we voor dit huis uittekenen.”

Het statige herenhuis dateert van 1847 en werd gebouwd in opdracht van dokter Honoré Vanderlinden die van 1852 tot 1864 ook burgemeester van Merchtem was. Volgens het kadaster werd de woning in 1867 uitgebreid met een serre. Vanaf 1890 kwam het gebouw in handen van notaris Amedéee Hecekelers. Hij liet de voorgevel begin vorige eeuw aanpassen. Vanaf de jaren ’60 werd het pand opnieuw gebruikt als dokterswoning.