Gemeente koopt leegstand pand in Dendermondestraat. Komt hier de multifunctionele zaal? Wim De Smet

24 juni 2019

12u10 2 Merchtem De gemeenteraad van Merchtem keurde de aankoop goed van een leegstaande woning in de Dendermondestraat. Kostprijs: 230.000 euro. Het gemeentebestuur koestert plannen om hier in de toekomst een multifunctionele zaal te bouwen.

Het bewuste pand bevindt zich vlakbij de parking aan de Sint-Donatus Middenschool. Het is nog niet duidelijk wat er in de nabije toekomst met het huis zal gebeuren. “De bewoonster is verhuisd naar een rustoord, en voor ons was dit een opportuniteit”, zegt burgemeester Maarten Mast. “De woning sluit aan op de parking die al eigendom is van de gemeente. Ook de parking aan het voormalige café Bierboom, die ook van de gemeente is, ligt vlakbij. We hebben interesse om hier nog meer gronden te verwerven in de toekomst.”

Vermoedelijk wordt de woning afgebroken. “We kunnen zo in eerste instantie extra parking creëren”, luidt het. “Maar we denken er ook aan om hier in de toekomst een multifunctionele zaal te bouwen waar fuiven kunnen plaatsvinden. We hebben nog geen knopen doorgehakt in dit dossier maar door het huis te kopen houden we alle mogelijkheden open.”