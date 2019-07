Gemeente geeft geen gratis rattengif meer WDS

08 juli 2019

Merchtem Het gemeentebestuur van Merchtem stopt met de bedeling van rattengif in het gemeentehuis of in het recyclagepark.

Tot voor kort konden de inwoners van Merchtem gratis rattengif komen afhalen. Maar door een wijziging in de Europese wetgeving is het voortaan verboden om dat een lokaal bestuur dat gif nog ter beschikking stelt.

De gemeente geeft in ruil wel een reeks nuttige tips om ratten uit de tuin te houden. Zo wordt iedereen aangeraden om geen voedsel te laten slingeren. Wie kippen, konijnen of andere dieren houdt in zijn tuin, moet de dierenvoeding goed afschermen zodat ratten er niet aan kunnen. Ook vuilnisbakken in de tuin worden best goed afgesloten.