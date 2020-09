Geen vervroegde sluiting van de horeca in Merchtem Tom Vierendeels

29 september 2020

18u18 2 Merchtem Horecazaken in Merchtem hoeven voorlopig niet te sluiten om 23 uur. Dat laat burgemeester Maarten Mast (Lijst #1785) weten. Gouverneur Jan Spooren (N-VA) had gemeenten in de Vlaamse Rand gevraagd om te bekijken of het nodig was maatregelen te treffen naar aanleiding van de nieuwe regels in het Brusselse.

Nadat bars en cafés in het Brussels gewest vanaf maandag om 23 uur de deuren moeten sluiten, ontstond in de Vlaamse Rand de vrees dat Brusselaars zouden afzakken naar naar Vlaams-Brabant om toch nog tot na middernacht op café te kunnen gaan. Daarom werd gevraagd aan gemeentebesturen in de rand te bekijken of een vroeger sluitingsuur aan de orde is. “Maar dat voeren we in Merchtem voorlopig niet in”, verduidelijkt Mast. “Dat sluitingsuur vormt voorlopig geen probleem in Merchtem en zal ook geen oplossing zijn voor andere problemen. De beslissing werd genomen in overleg met mijn Wemmelse collega. We denken niet dat Brusselse jongeren massaal naar onze gemeenten zullen trekken. Als dat wel zou gebeuren gaan we de situatie evalueren, maar ik ben er vrij zeker van dat dit niet zal gebeuren.”